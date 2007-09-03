سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 942 میلیارد ریال درآمد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری روز گذشته در حاشیه بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک ساری به خبرنگاران گفت: جمع درآمد املاک کشور در چهار ماهه اول سال جاری 108 میلیارد و 44 میلیون ریال بوده است که در مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت درآمد اجرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با 86 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 89 میلیارد و 914 میلیون ریال بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه جمع درآمد دفاتر اسناد رسمی کشور در این مدت 722 میلیارد و 444 میلیون ریال بوده است تصریح کرد: میزان درآمد فروش اوراق و دفاتر کشور در چهارماهه امسال با 56 درصد افزایش به میزان 463 میلیارد و 117 میلیون ریال گزارش شده است.

وی یادآور شد: مجموع درآمد ثبت شرکت ها در چهارماهه اول سال جاری با 9 درصد افزایش به 7 میلیارد و 567 میلیون ریال رسیده است.

امیری در بخش دیگری از سخنانش جمع کل اسناد مالکیت صادر شده 460 هزار و شش فقره اعلام کرد و افزود: صدور این اسناد دارای 11 درصد رشد بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه املاک تجدید حدود شده با دو درصد افزایش به میزان 29هزار و 734 فقره رسیده است اظهار داشت: 157 هزار و 831 فقره تفکیک های انجام شده در این مدت گزارش شد.

وی در ادامه به تعداد ازدواج ها و طلاق های ثبت شده در این مدت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و افزود: 273 هزار و 745 فقره ازدواج و 28 هزار و 167 فقره طلاق در این مدت در دفاتر ثبت اسناد کشور انجام شد که 11 درصد در ازدواج و 6 درصد در طلاق رشد داشت.

امیری تعداد معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی کشور را 5میلیون و 517 هزار فقره بیان کرد وگفت: در این مدت 24 هزار پرونده تشکیلی اجرا و 11 هزار و 179 فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه تعداد شرکت ها و مالکیت های صنعتی ثبت شده در چهارماهه نخست امسال را 31 هزار و 211 فقره و با 23 درصد افزایش اعلام و تصریح کرد: در این مدت هزار و 827 فقره پروانه شرکت و مالکیت صنعتی منحل گردید.

وی در پایان به تعداد 3هزار و 422 فقره علائم به ثبت رسیده در این مدت خبر داد و افزود: تعداد اختراعات ثبت شده در چهار ماهه اول سال جاری با 51 درصد افزایش به 2هزار و 76 فقره رسید.