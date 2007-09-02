  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۴۳

تحولات افغانستان /

کشته شدن 25 عضو طالبان / دستگیری چهار پاکستانی مظنون در قندهار

کشته شدن 25 عضو طالبان / دستگیری چهار پاکستانی مظنون در قندهار

کشته شدن 25 نفر از اعضای گروه طالبان در جنوب افغانستان و دستگیری چهار تبعه پاکستانی مظنون به کمک به شورشیان برای ساخت بمب از مهمترین تحولات امنیتی افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا در افغانستان اعلام کردند که این نیروها و سربازان افغان بامداد امروز در عملیات مشترکی علیه یک پایگاه گروه طالبان در نزدیکی شهر قندهار در جنوب این کشور 25 نفر از اعضای این گروه را به قتل رساندند.

نیروهای ائتلاف افزودند: حمله یاد شده در پی دریافت این اطلاعات صورت گرفت که گروه طالبان قصد دارد تا از پایگاه یاد شده برای بازپس گیری منطقه ای که سال گذشته از دست داد، عملیات کند.

از سوی دیگر، مسئولان امنیتی افغانستان امروز اعلام کردند که چهار پاکستانی مظنون به کمک به شورشیان در ساخت بمب را دستگیر کرده اند که دو عدد از این بمب ها در دو روز اخیر به کشته شدن سه سرباز افغان و زخمی شدن 12 غیرنظامی منجر شد.

"عبدالقیوم قطوازی" از مسئولان دستگاه اطلاعاتی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: این چهار متهم روز جمعه پس از ورود از یک شهر مرزی شمال پاکستان به شهر قندهار در جنوب افغانستان دستگیر شدند.

کد مطلب 544928

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها