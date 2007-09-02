کشته شدن 25 عضو طالبان / دستگیری چهار پاکستانی مظنون در قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا در افغانستان اعلام کردند که این نیروها و سربازان افغان بامداد امروز در عملیات مشترکی علیه یک پایگاه گروه طالبان در نزدیکی شهر قندهار در جنوب این کشور 25 نفر از اعضای این گروه را به قتل رساندند.

نیروهای ائتلاف افزودند: حمله یاد شده در پی دریافت این اطلاعات صورت گرفت که گروه طالبان قصد دارد تا از پایگاه یاد شده برای بازپس گیری منطقه ای که سال گذشته از دست داد، عملیات کند.

از سوی دیگر، مسئولان امنیتی افغانستان امروز اعلام کردند که چهار پاکستانی مظنون به کمک به شورشیان در ساخت بمب را دستگیر کرده اند که دو عدد از این بمب ها در دو روز اخیر به کشته شدن سه سرباز افغان و زخمی شدن 12 غیرنظامی منجر شد.

"عبدالقیوم قطوازی" از مسئولان دستگاه اطلاعاتی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: این چهار متهم روز جمعه پس از ورود از یک شهر مرزی شمال پاکستان به شهر قندهار در جنوب افغانستان دستگیر شدند.