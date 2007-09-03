مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار کرد: در این کلاس‌های آموزشی که از 10 تیرماه آغاز و تا 26 مردادماه برگزار شد، هفت هزار دانش آموز پسر و سه هزار دانش‌آموز دختر مقاطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی حضور داشتند.



حجت‌الاسلام مجتبی وافی تعداد کانون‌های فعال استان در طرح اوقات فراغت را 60 کانون اعلام کرد و افزود: از این تعداد 45 کانون ویژه برگزاری کلاس‌های آموزش برادران و 15 کانون دیگر مخصوص خواهران بوده است.



وی با اشاره به مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم که روز یکشنبه در محل سالن اجتماعات سازمان ملی جوانان استان برگزار شد، یادآور شد: در این مراسم از مربیان و دانش‌آموزان برتر 11 کانون فرهنگی هنری مساجد تجلیل شد.



حجت‌الاسلام وافی در ادامه، برگزاری جشنواره‌های ورزشی و قرآنی، برپایی همایش انتظار جوان در دو گروه برادران و خواهران، اعزام 2 هزار دانش آموز شرکت کننده در طرح اوقات فراغت به اردوهای تفریحی خارج از شهر قم و ... را از دیگر برنامه‌های کانون‌‌های فرهنگی هنری مساجد استان برشمرد.

