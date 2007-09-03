صنعت نمایشگاهی کشور نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است

سید حسن کوچکی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هزینه های بخش دولتی محدود است و صنعت نمایشگاهی برای رشد و توسعه نیازمند سرمایه گذاری است که ورود بخش خصوصی در صنعت نمایشگاهی می تواند موجب رشد این صنعت شود .

وی خاطرنشان کرد: صنعت نمایشگاهی می تواند توانمندی های زیادی را از کشور بروز دهد اما از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است .

کوچکی اظهار داشت: نمایشگاه ها هنوز ناشناخته اند و فقط دو یا سه نمایشگاه در کشور در حد بین المللی فعالیت می کنند .

کوچکی نمایشگاه را یکی از موثرترین ابزارهای تبلیغی زنده و چهره به چهره دانست و تصریح کرد: نمایشگاه آئینه تمام نمای تولیدات، توانمندیها و ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور است .

وی افزود: صنعت نمایشگاهی آخرین نقطه صنعت صادرات و بازرگانی است و کالاها و خدمات در آخرین مرحله بازرگانی برای عرضه به نمایشگاه می آید .

کوچکی یادآور شد: وضعیت کنونی صنعت نمایشگاهی کشور مطلوب نیست و نیازمند برنامه ریزی مدون است .

وی تاکید کرد: دولت و سازمان های تجاری و بازرگانی از این وضعیت حمایت می کنند اما نیاز به حضور بخش خصوصی در این عرصه به شدت احساس می شود .