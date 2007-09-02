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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

بابیش ازسه ماه واندی درگیری؛

ارتش لبنان اردوگاه نهرالبارد را به کنترل کامل خود درآورد

ارتش لبنان اردوگاه نهرالبارد را به کنترل کامل خود درآورد

یک افسر ارتش لبنان گفت که نیروهای ارتش امروز اردوگاه نهرالبارد در شمال این کشور را به کنترل کامل خود درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای ارتش لبنان به نشانه پیروزی کامل خود برگروه فتح الاسلام اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

افسر یاد شده به خبرگزاری فرانسه گفت : صدای تیراندازی ها برای شادمانی است زیرا اردوگاه سقوط کرده است.

یک سخنگوی نظامی لبنان ساعاتی پیش خاطرنشان کرده بود که ارتش لبنان دیگر با مقاومتی از سوی گروه فتح الاسلام در داخل اردوگاه روبرو نیست.

در همین حال، کمیته صلیب سرخ لبنان گفت که در جریان درگیری های بامداد امروز میان ارتش لبنان و اعضای گروه فتح الاسلام 28 نفر کشته شدند. افراد مسلح فتح الاسلام بامداد امروز در تلاش برای فرار از اردوگاه برآمده و با ارتش درگیر شدند و نیروهای ارتش در این درگیری ها همچنین شماری از اعضای فتح الاسلام را دستگیر کردند.

درگیری ها میان ارتش لبنان و گروه فتح الاسلام از سی ام اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد.

کد مطلب 544936

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