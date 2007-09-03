ساخت 48 هزار واحد مسکونی در کرمانشاه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه صبح امروز در نهمین جلسه ستاد مسکن استان کرمانشاه گفت: برای ساخت 48 هزار واحد مسکونی تسهیلات و فرصت مناسبی در اختیار استان قرار گرفته است که دستگاههای ذیربط بایدنهایت تلاش و جدیت خود را برای جذب تسهیلات و فرصت فراهم آمده، بکارگیرند.

مجید غفوری افزود: روابط عمومی دستگاههای ذیربط موضوع باید در این خصوص اطلاع رسانی سریع و صحیحی داشته باشند و مردم را از طریق رسانه ها نسبت به دستاوردها و نتایج درخشان این طرح ارزشمند آگاه سازند .

وی با بیان اینکه این طرح به طور مستقیم حدود 300 هزار نفر اشتغال ایجاد می کند خواستار ارائه آموزش های ساخت و ساز در ارتباط با اصول فنی و اصولی ساختمان سازی شد.

در ادامه جلسه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در ارتباط با تسهیلات در نظر گرفته شده برای ساخت 48 هزار واحد مسکونی گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای ساخت 48 هزار واحد مسکونی در استان چهار هزار و 800 میلیارد ریال می باشد که تاکنون 66 درصد آن به استان ابلاغ و سهمیه هر بانک نیز برای پرداخت تسهیلات مشخص شده است .

ابوالفضل مشکینی اظهار داشت: سقف تسهیلات پرداختی به ازای هر واحد برای آماده سازی 10 میلیون ریال و برای ساخت و سازهای شهری 140 میلیون ریال تا سقف 80 درصد هزینه ساخت واحد تعیین شده است و این تسهیلات با معرفی سازمانهای مسکن و شهرسازی استان قابل پرداخت خواهد بود.

وی تصریح کرد: براساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برنامه های تامین مسکن در سال 1386 بانکهای عامل موظفند مطابق مصوبه هیات محترم دولت اولین قسط مصوبه هیات محترم دولت اولین قسط تسهیلات مصوب برای ساخت هر پروژه را پس از اجرای کامل فوندانسیون پرداخت نمایند.

مشکینی ادامه داد: براساس ماده 17 دستور العمل اجرایی برنامه های تامین مسکن در سال 86 نیز ، تسهیلات 10 میلیون ریالی مربوط به آماده سازی زمین پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده سازی متناسب با پیشرفت کار خواهد شد .

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه یاد آور شد: از کل سهمیه استان ( 48 هزار واحد )، تعداد 10 هزار و 700 واحد برای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با سقف تسهیلات به میزان 6 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است .