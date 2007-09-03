خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : والسون تمپو، متاله مسیحی هندی الاصل، در سرمقاله این ماهنامه نوشته است : عمل گفتگو نوعی ارتباط آمیخته با تعهد به فهم غیریت است. غیریت نیز به نوبه خود در دو قالب اصلی جلوه می کند : غریبه و همسایه. با این همه آنچه مقدم بر گفتگو است "غیر" یا "دیگر"ی نیست بلکه گونه ای حالت روحی و معنوی است. آنگاه که حالت کین ورزی در وجود ما حادث شود دیگری را به یک غریبه بدل می کند. در چنین حالتی غریبه به راحتی و به سرعت به دشمن مبدل می شود.

در بخش خبر اخبار متنوعی منتشر شده که می توان به بزرگترین مراسم دو سالانه دینی آلمان، زنگ تجدید نظر در تصمیمات سئوال برانگیز پاپ نواخته شد، پیشوای پر نفوذ واعظان انجیلی درگذشت، تونی بلر مذهب خود را تغییر داد اشاره کرد.

در بخش شناخت نیز مطالب متنوعی منتشر شده که برخی از آنها عبارتند از : نسخه ای عملگرایانه برای جنبش اصلاح گرای اسلامی، کاوش در زوایای اسلام معاصر، نگاهی گذرا به اندیشه های فتح الله گولن متفکر مسلمان ترکیه، گزارشی از موسسه بین المللی مطالعه اسلام در عصر مدرن، مروری بر فرهنگ نامه جنبش های نوپدید دینی، روایت اینترنتی از رخدادهای دینی.

دیدار موهوم میان اسلام و حقوق بشر عنوان گفتگویی با عبداللهی النعیم متفکر نواندیش مسیحی است. همچنین ترکیه آزمایشگاه برخورد اسلام و سکولاریسم عنوان دیگر گفتگویی است که با نیلوفر گوله جامعه شناس ترک در این شماره از اخبار ادیان منتشر شده است.

بیرق جنگ صلیبی در دست روشنفکران ملحد، گزارشی از مناقشات اخیر ملحدان با خداباوران، بودیسم در اروپا، عبور از هویت اسلامی به هویت اسلام گرا، سرشت واحد ادیان به روایت کلام آسمانی، تجلی دین واحده در شرایع متعدد، محراب نشینان شورشی از دیگر عناوین مطالب این شماره از اخبار ادیان است.

در بخش کتاب نیز گزارشی از کتابهای جریانات بزرگ در عرفان یهودی، زنان مسلمان و چالش افراط گرایی اسلامی منتشر شده است.