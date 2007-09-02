داوران بحرینی دیدار سپاهان ایران - کاوازاکی ژاپن را قضاوت می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار رفت تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و کاوازاکی ژاپن روز چهارشنبه 28 شهریورماه سال جاری در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد که قضاوت آن را جاسم محمد محمود عبدالکریم از بحرین برعهده خواهد داشت.



وی را در امر قضاوت دیدار سپاهان ایران - کاوازاکی ژاپن دوهموطنش اکبرحسین علی حسین (کمک اول) و خالد راشد سالم (کمک دوم) یاری خواهند کرد. ضمن اینکه عبدالحمید عبدالعزیز از بحرین داورچهارم این مسابقه خواهد بود .



منعم فخوری از اردن و علی طریق از عراق نیز به ترتیب ناظرمسابقه و ناظر داوری این دیدارخواهند بود .



دیداربرگشت دوتیم روز26 سپتامبر(4 مهرماه) درشهرکاوازاکی ژاپن برگزارخواهد شد.