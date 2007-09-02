محمدامیر یاراحمدی رئیس انجمن با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "این نشست‌ها قرار است با حضور اعضا انجمن و تعدادی میهمان ویژه به همراه اصحاب رسانه برگزار شود. البته قصد داشتیم نشست‌ها را زودتر برگزار کنیم که به خاطر برنامه‌هایی از قبیل جشنواره تئاتر دفاع مقدس به تعویق افتاد."

انجمن نویسندگان ایران با حدود 200 عضو تنها انجمن خانه تئاتر است که از سراسر کشور عضو دارد و یاراحمدی، محمد یعقوبی، نادر برهانی مرند، عباس شادروان، ژاله محمدعلی، بابک والی و بهزاد صدیقی اعضا هیئت مدیره آن را تشکیل می‌دهند.