هدف از تجمیع چاپخانه ها نظارت و کنترل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محسن پرویز در حاشیه هفتمین جشنواره صنعت چاپ در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین هدف راه انداری شهرک چاپ را نظم دادن به فعالیت های این حوزه دانست و گفت : هدف از تجمیع چاپخانه ها کنترل و نظارت نیست بلکه تجربه نشان داده است شهرکهای صنعتی، طرح های موفقی هستند.

وی ادامه داد : امیدواریم با تجمیع چاپخانه ها در یک مکان و جریان یافتن سرمایه ها با رویکرد نوسازی در این صنعت از واردات محصولات چاپی بی نیاز شویم و زمینه را برای صادرات فراهم کنیم.

پرویزبا اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی موجود در کشور بر اساس برنامه چهارم توسعه خاطر نشان کرد : مکلفیم فضای رقابتی را در این حوزه ایجاد کنیم بنابراین داشتن نگاه صنفی و انحصاری به مقوله چاپ خلاف این اصل خواهد بود و مطمئنا در فضای بسته هیچ حرکتی صورت نمی گیرد.

وی درباره برگزاری هفتمین جشنواره صنعت چاپ نیز اظهار داشت: به صرف برگزاری یک جشنواره نمی توان چاپ را در کشور احیا کرد.

پرویز تاکید کرد : اما بهره مندی از فرصتهایی نظیر این مراسم و برنامه ریزی دقیق برای استفاده از دانش و فناوری روز، شکستن فضای سنتی حاکم بر جامعه و بکارگیری نیروی مجرب در این حوزه می تواند در پویاسازی این صنعت موثر واقع شود.