قانون معافیت مالیاتی چاپخانه ها مبهم است

سید جواد جعفری در حاشیه هفتمین جشنواره صنعت چاپ در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معافیت مالیاتی در حوزه فرهنگ برای مجموعه فعالیت ها به صورت جدی اعمال می شود که در حوزه صنعت چاپ این روند جاری نیست.

وی ادامه داد: علت آن هم تلقی اقتصادی از صنعت چاپ در ماده 139 قانون است که بر همین اساس معافیت مالیاتی برای صنعت چاپ در نظر گرفته نشده است و این در حالیست که چاپخانه ها فعالیت فرهنگی تلقی می شوند و نیازمند حمایت هستند.

وی گفت: صنعت چاپحوزه ای که یارانه پذیر است و باید از معافیت مالیاتی برخوردار شوند اما متاسفانه این ابهام بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و امور دارایی وجود دارد که البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد به معاف شدن چاپخانه های از پرداخت مالیات است.

جعفری در خصوص نارضایتی چاپخانه داران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: به نظر می رسد تنها نارضایتی چاپخانه داران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون معافیت مالیاتی باشد زیرا در زمینه های دیگر ظاهرا هیچ مشکلی وجود ندارد که اگر چنین بود باید از طریق اتحادیه صنعت چاپ به مسئولین ارجاع داده می شد.

وی در ادامه عنوان کرد: از آن جایی که همه صنایع در پی رسیدن به شرایط بهتر هستند به طور قطع ممکن است از شرایط موجود رضایت نداشته باشند و این فقط مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت چاپ نیست.

وی اذعان داشت: در عین حال دربخشی از امور نارسایی های قانونی وجود دارد که خارج از حیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که متاسفانه برخی از دست اتندرکاران صنعت چاپ بدون توجه به این نکات مدعی بر عدم حمایت وزارتخانه مطبوع می شوند.

جعفری در خصوص برخوردهای سلیقه ای با قوانین حوزه چاپ گفت: دست اندرکاران حوزه چاپ باید نیازمندی های خود را در این عرصه مطرح کنند تا مسئولان امور به بررسی و کارشناسی دراین حوزه بپردازند و به مرجع قانونگذاری ارجاع دهند و ادامه این روند نیازمند اقدام اتحادیه صنعت چاپ است.