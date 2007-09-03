استخر اجاره ای سبب درجا زدن واتر پلو می شود / استعدادیابی در واتر پلو دشوار است

کاپیتان تیم ملی واترپلو درگفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: واترپلو رشته ای است که نیاز به کار پایه دارد. برای مثال در والیبال و بسکتبال شاید لازم نباشد یک ورزشکار از سن 10 سالگی در این رشته ها حضور پیدا کند اما در واترپلو، ضروری است که ورزشکار ازسنین کودکی وارد این عرصه شود.

شیری ژیان در ادامه تصریح کرد: واترپلوئیست باید ابتدا در رشته شنا کامل شود و سپس مهارت های رشته سنگین واترپلو را بیاموزد. با این حساب باید دید آیا درکشورما امکانات به گونه ای است که یک علاقمند به این رشته، ازهمان ابتدا به طور اصولی گام به این رشته بگذارد.

وی افزود: ورزشگاه شیرودی درحال حاضر دراجاره شرکت تجهیز است و این شرکت هم طبیعی است که حاضر نیست این استخر را به رایگان در اختیار علاقمندان به ورزش شنا و واتر پلو قرار دهد با این وصف چطور می خواهیم شاهد بروز استعداد در این رشته باشیم. من نمی دانم برنامه سازمان تربیت بدنی در خصوص رشته واترپلو چیست اما هرچه هست درصورتی که خواهان موفقیت این رشته هستیم، باید برنامه بلندمدت داشته باشیم و امکانات آن را فراهم آوریم.

شیری ژیان درپایان گفت: درحال حاضر لیگ قدرتمندی نداریم و همین موضوع سبب می شود که تیم ملی خیلی خوبی هم نداشته باشیم. امیدوارم روزی فرابرسد که لیگ واترپلو کشورمان قوی تر از این که هست پیگیری شود تا از دل این لیگ، نفرات توانمندی به تیم ملی دعوت شوند.