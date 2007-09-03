مطالعه فاز یک خط دو قطار شهری مشهد به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شوشتری مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب با بیان اینکه خط دو شمال به جنوب این کلانشهر را در برمی گیرد افزود: این خط که کوهسنگی را به طبرسی شمالی مرتبط می کند دارای 14 کیلومتر طول و 11 ایستگاه به صورت تونل است.

وی تصریح کرد: در خصوص مدت اجرای این طرح پیش بینی می شود اجرای خط 2 قطار شهری مشهد در طی پنج سال انجام شود.

شوشتری همچنین از آغاز مطالعات فاز یک خط 3 قطار شهری خبر داد و افزود : خط 3 قطار شهری به طول 19 کیلومتر و 18ایستگاه پایانه مسافربری خیابان امام رضا ( ع ) را به انتهای امامیه متصل می نماید .

وی درخصوص خط 4 قطار شهری مشهد نیز گفت : خط 4 قطار شهری نیز به طول 15 کیلومتر و 14 ایستگاه خواجه ربیع را به شهرک شهید رجایی متصل می نماید که در حال حاضر مطالعات پایه برای این خط انجام شده است .

شوشتری در خصوص میزان پیشرفت خط یک قطار شهری مشهد نیز گفت: این خط تاکنون دارای بیش از 93 درصد پیشرفت فیزیکی بوده است و درصورت تامین واگن مراحل بهره برداری آزمایشی از خط امکان پذیر می شود.

