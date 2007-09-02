به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد آلن که به مناسبت نمایش فیلم جدید خود در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم ونیز به ایتالیا سفر کرده، به خبرنگاران گفت: "این داستانی ساده درباره چند آدم خوب جوان است که به خاطر ضعف و بلندپروازی خود در موقعیتی تراژیک که خود رقم زده اند، گیر می افتند."





وودی آلن و بازیگران فیلم جدید او امروز در ونیز بودند

فیلمساز برنده اسکار با این فیلم بار دیگر به مضمون بلندپروازی های بی رحمانه و ابهامات اخلاقی نظیر آنچه در "امتیاز نهایی"، فیلم سال 2005 به تصویر کشیده بود، می پردازد. آلن 71 ساله افزود: "من دیدگاهی یاس آور و توام با بدبینی نسبت به زندگی، سرنوشت بشر و شرایط انسانی دارم، اما این حس را هم دارم که حتی در این مرداب می توان دلخوشی هایی سرگرم کننده پیدا کرد."او که همراه بازیگران فیلم خود در یک نشست خبری حاضر شده بود، ادامه داد: "من همیشه به جنایت و "سوی تاریک" درام علاقه داشته ام. جنایت و گناه اجزا کلاسیک درام هستند ... و جنایت یکی از ابزاری است که نمایشنامه نویسان و فیلمسازان همیشه از آن استفاده کرده اند.""رویای کاساندرا" داستان دو برادر یان (مگرگور) و تری (فارل) و سرنوشتی است که با توطئه عمویی ثروتمند (تام ویلکینسن) برای آنها رقم می خورد. یان که یک جوان جذاب بلندپرواز است عاشق یک بازیگر زن جوان و زیبا می شود و رویای زندگی بهتر در لس آنجلس را دارد، در حالی که تری به شکلی غیرقابل کنترل عادت به قمار دارد که نوعی پاسخ به اعتیاد به الکل و مواد مخدر است. عموی آنها با تکیه بر نقاط ضعف برادرزادگانش آنها را درگیر یک نقشه قتل می کند. از اینجا به بعد گناه نیز به داستان افزوده می شود تا تراژدی عمق بیشتری پیدا کند.کارگردان فیلم هایی مانند "آنی هال" و "جنایت و جنحه" گفت: "من همیشه با گناه کار کرده ام. این مضمونی است که همیشه دو روی سکه را دربر می گیرد، چه کمدی یا تراژدی." آلن تاکید کرد "رویای کاساندرا" بازتاب دیدگاههای او درباره زندگی به مثابه یک "رویداد بسیار تراژیک" است. کارگردان بسیار نامتعارف توضیح داد: "همیشه این احساس را داشته ام که زندگی یک رویداد بسیار تراژیک است، یک گندکاری به تمام معنا."





کالین فارل و یوان مگرگور در صحنه‌ای از فیلم "رویای کاساندرا"

فارل ستاره ایرلندی فیلم هایی مانند "فساد میامی" و "اسکندر" گفت بازی در در نقش یک شخصیت ضعیف و آسیب پذیر سرشار از گناه، یک تغییر مسیر جالب از نقش قهرمانان اکشن بود که با آنها شناخته می شود. او گفت: "از اینکه می توانستم لحظه هایی از زندگی یک آدم معمولی را تجربه کنم، برایم رهابخش بود. این چیزی است که شخصا بیشتر خودم را به آن نزدیک می دانم. بازی در نقش شخصیتی که یک قهرمان نیست بسیار رهابخش بود."مگرگور نیز با اشاره به اینکه کارگردانی آلن سریع تر از دیگر فیلمسازانی بود که با آنها کار کرده و سنجیدگی کمتری داشت، گفت: "او برداشت های زیادی نمی گرفت و در عوض هر صحنه نیاز به تمرینات فراوان نیاز داشت. هیجان انگیز بود، فوق العاده. می توانستیم ساعت 4:30 خانه باشیم و زندگی خودمان را داشته باشیم. واقعا خوب بود."