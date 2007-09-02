به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره تئاتر بسیج تهران بزرگ اعلام کرد نمایش‌های "خاک سبز" نوشته سیدحسین فدایی‌حسین به کارگردانی مجید کریمی، "چشم های عیسی" عاطفه حسینی، "سه راهی شهید باکری" نوشته غلامرضا یاوند عباسی به کارگردانی مسعود یاوند عباسی، "سیاه و سفید"، "درخشش" شیوا کاتوزیان و "انتظار" مرضیه جعفری برای شرکت در جشنواره انتخاب شدند.

پنجمین جشنواره تئاتر بسیج با همکاری منطقه مقاومت بسیج تهران بزرگ، مرکز بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتمع فرهنگی هنری اسوه، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران از 14 شهریور به مدت چهار روز در سه بخش صحنه‌ای، خیابانی و ویژه خواهران در مجتمع فرهنگی هنری اسوه برگزار می‌شود.