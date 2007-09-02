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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۲۳

واترپلو زیر 16 سال - یزد

قهرمان دوره گذشته در نخستین گام مغلوب شد

قهرمان دوره گذشته در نخستین گام مغلوب شد

چهارمین دوره مسابقات واترپلو نوجوانان زیر 16 سال کشور از صبح امروز با شرکت 11 تیم و در 2 گروه مقدماتی در استخر عدالت یزد آغاز شد .

به گزارش خبرنگارمهر، دورنخست این رقابتها با شکست خراسان رضوی قهرمان سال گذشته همراه بود. صبح امروز و در مرحله مقدماتی زنجان شگفتی سازشد و با نتیجه 10 بر 3 خراسان رضوی را مغلوب خود کرد .

از دیگر نتایج دور از انتظار امروز، شکست 4 به 12 تیم تهران مقابل آذربایجان شرقی بود .

دردیگر نتایج امروز گیلان 6 بر 2 مقابل کهکیلویه و بویراحمد (نفت وگاز گچساران) به پیروزی رسید . تیم یزد 8 بر5 کرمانشاه را شکست داد و فارس 6 بر2 از سد خوزستان گذشت . 

مسابقات واترپلونوجوانان زیر 16 سال کشور از11 تا 15 شهریورماه جاری در استخرعدالت شهر یزد برگزارمی شود. 
 

کد مطلب 544968

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