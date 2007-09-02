قهرمان دوره گذشته در نخستین گام مغلوب شد

به گزارش خبرنگارمهر، دورنخست این رقابتها با شکست خراسان رضوی قهرمان سال گذشته همراه بود. صبح امروز و در مرحله مقدماتی زنجان شگفتی سازشد و با نتیجه 10 بر 3 خراسان رضوی را مغلوب خود کرد .



از دیگر نتایج دور از انتظار امروز، شکست 4 به 12 تیم تهران مقابل آذربایجان شرقی بود .



دردیگر نتایج امروز گیلان 6 بر 2 مقابل کهکیلویه و بویراحمد (نفت وگاز گچساران) به پیروزی رسید . تیم یزد 8 بر5 کرمانشاه را شکست داد و فارس 6 بر2 از سد خوزستان گذشت .



مسابقات واترپلونوجوانان زیر 16 سال کشور از11 تا 15 شهریورماه جاری در استخرعدالت شهر یزد برگزارمی شود.

