فساد مقامات عراقی دولت المالکی را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در بغداد در گزارشی با اعلام اینکه در مسیر تحقیق و تفحص از سوی دولت نوری المالکی در خصوص فساد مقام های عراقی موانعی وجود دارد مدعی شد که دولت عراق در ممانعت از فساد مقامات این کشور شکست خورده است.

رادیو دولتی آمریکا (NPR) با انتشار پیش نویس این گزارش اعلام کرد که سفارت آمریکا در گزارش خود برخی از مقامات عراق از جمله وزیر کشور را با توجه به قراردادهایی که برای خرید تجهیزات بسته می شود به فساد متهم می کند.

در این گزارش که محرمانه است و مطالبی از آن در اختیار خبرنگار این رادیو قرار گرفته همچنین از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده تا حمایت های بیشتری را از آژانس تحقیق و تفحص در عراق بعمل آورد و در این راستا استفاده از زور برای حفاظت از کارکنان این آژانس یکی از این اقدامات ذکر شده است.