عملکرد کلیه پمپ های جایگاه های سوخت مازندران کنترل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اعتماد عصر یکشنبه در نشست خبری با نمایندگان خبرگزاری های کشور در مازندران اظهار داشت: این کنترل توسط استاندارد استان با همکاری سازمان بازرگانی، شرکت نفت ساری و چالوس در پمپ بنزین های مستقر در جایگاه های عرضه سوخت استان اجراء می شود.

وی خاطر نشان کرد: در طرح فوق گروه های کنترلی متشکل از کارشناسان سازمان های مذکور به کلیه 110 جایگاه عرضه سوخت استان مراجعه و صحت عملکرد پمپ های توزیع بنزین را بر اساس استاندارد ملی ایران که متضمن سنجش انطباق نسبت بنزین پرشده در ظروف استاندارد با علائم شمارنده میزان خروجی پمپ بنزین بوده را مورد ازمون قرار می دهند.

رئیس موسسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران با اشاره به اینکه جایگاه های عرضه سوخت استان دارای 710 پمپ توزیع بوده است تصریح کرد: در این طرح صاحبان جایگاه های سوخت ضمن اعمال همکاری از مراقبت های لازم، عملکرد مطلوب پمپ های بنزین خود را به طور مستمر کنترل تا دچار کم فروشی نگردند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تایید صلاحیت 16 نفر از مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان خبر داد .

به گفته اعتماد، صلاحیت علمی مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی کاسپین لوله طبرستان، پاسارگاد، عایق پارس، تیرچه بلوک فتحعلی شریفی سلطانی، بنیاد بتن مازندران، بتون دریا، کوه شکن، جابان گاز، احسانی، آرد دستاس،آمل نوش، بریون گوشت، تعاونی تلکا، نگین خزر آیدا، ساوین تاپ، مازند قیر برای احراز مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مذکور مورد تایید قرار گرفت.

وی یادآور شد: مسئولین کنترل کیفیت به افرادی اطلاق می شود که دارای تحصیلات عالی رتبه در رشته های تولیدی مرتبط بوده و مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده ها را در حین تولید مطابق با استاندارد ملی ایران برعهده دارند.

اعتماد اذعان داشت: چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به عهده موسسه استاندارد است.