  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۹

تشکیل تعاونی مسکن ویژه هیئت های مذهبی در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: تعاونی مسکن ویژه هیئت‌های مذهبی در بروجرد تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، حجت الاسلام قربان حکمتی مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد عصر امروز در مراسم افتتاح این تعاونی اظهار داشت: هم‌اکنون در سطح شهرستان بروجرد 314 هیئت مذهبی فعال وجود دارد .

وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این تعاونی حمایت ازهیئت‌های مذهبی بروجرد است اذعان داشت: در مرحله نخست هر هیئت می‌تواند 14 نفر را برای عضویت در تعاونی معرفی کند که حق عضویت هر نفر300 هزار ریال است .

حکمتی تصریح کرد: هریک از اعضای فاقد مسکن دراین تعاونی، برای تامین مسکن مناسب باید مبلغ پنج میلیون ریال به حساب تعاونی مسکن شورای هیات مذهبی بروجرد واریز کنند .

حجت‌الاسلام حکمتی اضافه کرد: در مراحل بعدی نیز به دیگر افراد معرفی شده عضو تعاونی، مسکن مناسب در قالب انبوه‌سازی واگذار خواهد شد .

مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: برهمین اساس با مسوولان مسکن و شهرسازی برای تامین زمین مورد نیاز ساخت مسکن هماهنگی و توافق‌هایی صورت گرفته است .

کد مطلب 544980

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها