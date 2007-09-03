تشکیل تعاونی مسکن ویژه هیئت های مذهبی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، حجت الاسلام قربان حکمتی مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد عصر امروز در مراسم افتتاح این تعاونی اظهار داشت: هماکنون در سطح شهرستان بروجرد 314 هیئت مذهبی فعال وجود دارد .
وی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این تعاونی حمایت ازهیئتهای مذهبی بروجرد است اذعان داشت: در مرحله نخست هر هیئت میتواند 14 نفر را برای عضویت در تعاونی معرفی کند که حق عضویت هر نفر300 هزار ریال است .
حکمتی تصریح کرد: هریک از اعضای فاقد مسکن دراین تعاونی، برای تامین مسکن مناسب باید مبلغ پنج میلیون ریال به حساب تعاونی مسکن شورای هیات مذهبی بروجرد واریز کنند .
حجتالاسلام حکمتی اضافه کرد: در مراحل بعدی نیز به دیگر افراد معرفی شده عضو تعاونی، مسکن مناسب در قالب انبوهسازی واگذار خواهد شد .
مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد یادآور شد: برهمین اساس با مسوولان مسکن و شهرسازی برای تامین زمین مورد نیاز ساخت مسکن هماهنگی و توافقهایی صورت گرفته است .
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