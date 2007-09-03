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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

گشایش نمایشگاه تخصصی رایانه در خرم آباد

گشایش نمایشگاه تخصصی رایانه در خرم آباد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه تخصصی رایانه و لوازم جانبی با حضور 10 شرکت تخصصی رایانه در محل سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در خرم‌آباد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، مسئول برگزاری این نمایشگاه در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه هدف از برگزاری نمایشگاه تخصصی کامپیوتر را آشنایی بیشتر مردم به ویژه جوانان بانسل‌های جدید رایانه را از اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد .

محمدرضا حسین نژاد تصریح کرد: دراین نمایشگاه تلاش شده تابامعرفی بهتراین شرکتها،ضمن ارایه خدمات مطلوب به بازدیدکنندگان ازخدمات آموزشی و پژوهشی نیز استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه تمام سامانه‌های جدید رایانه‌های، قطعات جانبی و برنامه‌های آموزشی و تخصصی رایانه‌ای دراین نمایشگاه وجود دارد،اذعان داشت: تمامی شرکت های حاضر در نمایشگاه از شرکت های معتبر و فعال استان هستند .

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته صبح و عصر آماده بازدید علاقمندان است .

کد مطلب 544982

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