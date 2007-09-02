"روزهای بزرگ" در شبکه دوم سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، "روزهای بزرگ" برنامه جدیدی از گروه کودک و نوجوان شبکه دوم سیماست که در قالبی نو و ساختاری متفاوت و نمایشی 13 مناسبت بزرگ ایرانیان را به مخاطبان نوجوان معرفی می کند.

سهیلا جلالی تهیه کننده این مجموعه در تشریح این برنامه گفت: "برنامه "روزهای بزرگ" در قالبی نمایشی و مستند به بررسی و توضیح مناسبت های مهم و مختلفی همچون روز ملی فناوری هسته ای، بزرگداشت شعر و ادب پارسی، روز جهانی پست و روز کشف حجاب می پردازد."

وی افزود: "در هر برنامه و به هر مناسبت از کارشناسان معروف همان رشته دعوت می شود، مثلا برای روز فناوری هسته ای دکتر مجدآبادی درباره این روز و مسائل هسته ای ایران توضیح می دهد. در هر قسمت و بنا به موضوع مورد بحث دو نوجوان در قالب نمایش این تحقیقات را توضیح می دهند."

از عوامل تولید مجموعه برنامه "روزهای بزرگ" می توان به کیمیا گیلان و محمدصادق پیرآبادی به عنوان بازیگر، میترا کیوانمهر، فاطمه سجادی، مریم نقوی و پیرایه کلهر به عنوان مترجم و محقق اشاره کرد.