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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

"روزهای بزرگ" در شبکه دوم سیما

13 مناسبت مهم تاریخ کشور در مجموعه مستند نمایشی "روزهای بزرگ" در شبکه دوم به تصویر کشیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "روزهای بزرگ" برنامه جدیدی از گروه کودک و نوجوان شبکه دوم سیماست که در قالبی نو و ساختاری متفاوت و نمایشی 13 مناسبت بزرگ ایرانیان را به مخاطبان نوجوان معرفی می کند.

سهیلا جلالی تهیه کننده این مجموعه در تشریح این برنامه گفت: "برنامه "روزهای بزرگ" در قالبی نمایشی و مستند به بررسی و توضیح مناسبت های مهم و مختلفی همچون روز ملی فناوری هسته ای، بزرگداشت شعر و ادب پارسی، روز جهانی پست و روز کشف حجاب می پردازد."

وی افزود: "در هر برنامه و به هر مناسبت از کارشناسان معروف همان رشته دعوت می شود، مثلا برای روز فناوری هسته ای دکتر مجدآبادی درباره این روز و مسائل هسته ای ایران توضیح می دهد. در هر قسمت و بنا به موضوع مورد بحث دو نوجوان در قالب نمایش این تحقیقات را توضیح می دهند."

از عوامل تولید مجموعه برنامه "روزهای بزرگ" می توان به کیمیا گیلان و محمدصادق پیرآبادی به عنوان بازیگر، میترا کیوانمهر، فاطمه سجادی، مریم نقوی و پیرایه کلهر به عنوان مترجم و محقق اشاره کرد.

کد مطلب 544992

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