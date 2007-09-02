به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه شعاعی به روابط عمومی دومین جشنواره عکس "کودک، آینه معنویت" گفت: "خبرنگاران برتر همزمان با مراسم اهداء جوایز به برگزیدگان جشنواره، معرفی می شوند."

مدیر جشنواره و مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه 3 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاکید کرد: "به برندگان رتبه‌های اول تا سوم علاوه بر اهداء لوح تقدیر جشنواره به ترتیب هدایایی نیز تقدیم می شود که به محض نهایی شدن، میزان آنها اعلام خواهد شد."

شعاعی درباره علت این تصمیم گفت: "خبرنگاران قشر تلاشگری هستند که برای دفاع از حقوق تمام اقشار جامعه می کوشند، اما خودشان به ازا حرفه سخت، تنش زا و زیان آوری که دارند، به نحو مطلوب مورد قدردانی قرار نمی گیرند."

وی با بیان اینکه حضور فعال مطبوعات در پوشش اخبار جشنواره، موجب افزایش میزان و هدفمندی مشارکت هنرمندان در حرکتی فرهنگی در حوزه کودک می شود، ابراز امیدواری کرد دومین جشنواره عکس "کودک، آینه معنویت" شناختی تازه از دنیای ناشناخته و شگفت انگیز کودک ارائه دهد.

دومین جشنواره عکس "کودک، آینه معنویت" بیستم آبان ماه نفرات برتر خود را در مراسمی معرفی می کند. آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره دهم مهرماه امسال اعلام شده است.