ابومازن از انتشار قانون جدید انتخاباتی فلسطین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ،ابومازن در یک نشست خبری در رام الله با خاویر سولانا نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت : قانون جدید انتخاباتی منتشر شده است.

این قانون برای تمامی کاندیداها اجبار می کند که به برنامه های سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین احترام بگذارند.

این درحالی است جنبش حماس نیز امروز این قانون جدید انتخاباتی را رد کرد و آن را غیرقانونی خواند.

"سامی ابوزهری" سخنگوی حماس گفت : ابومازن حق تغییر در قانون فلسطین را ندارد و هیچ قانونی بدون موافقت حماس اجرایی نخواهد شد.

شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در روز 19 ژوئیه ابومازن را مسئول سازماندهی انتخابات پارلمانی پیش از موعد و تعیین یک تاریخ کرد.

لازم به یادآوری است که جنبش حماس در انتخابات دور قبل توانست اکثریت پارلمان فلسطین را بدست گیرد و دولت هنیه که اکنون در نوار غزه حاکمیت دارد دولت قانونی ملت فلسطین است و دستور ابومازن درباره منع حماس از شرکت در انتخابات آتی در تضاد با قانون اساسی فلسطین است.