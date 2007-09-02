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۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۴۷

کاهش 4/6 درصدی نرخ تخلفات اداری آموزش و پرورش نسبت به سال 84

کاهش 4/6 درصدی نرخ تخلفات اداری آموزش و پرورش نسبت به سال 84

مدیر کل هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش گفت: نرخ تخلفات اداری در وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال 84 کاهشی معادل 4/6 درصد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فتاح ختار افزود: از کارهای مهمی که طی دو سال گذشته در این حوزه انجام شده ، بازنگری قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیشنهاد 39 مورد اصلاحی به هیئت عالی رسیدگی به تخلفات اداری بوده است.

وی با بیان اینکه جامعه آموزش و پرورش دارای کمترین تخلفات در میان سایر دستگاههاست ، گفت: علی رغم اینکه بیشترین حجم نیروی انسانی در دولت مربوط به آموزش و پرورش است ، کمتر از 3/0 درصد تخلفات به این دستگاه اختصاص دارد که عمده این تخلفات هم مربوط به غیبت غیرموجه است.

مدیر کل هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش همچنین از برگزاری دوره های آموزشی آشنایی کارکنان با مقررات حاکم در آموزش و پرورش خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره ها آگاه سازی و کاهش نرخ تخلفات در آموزش و پرورش است.

 

کد مطلب 545006

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