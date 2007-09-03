ارشاد کتاب "به سوی سرنوشت" را جمع آوری نکرده است

محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: برای تجدید چاپ این کتاب باید کار کارشناسی صورت گیرد و روال قانونی برای آن همچون سایر کتب دیگر طی شود و با ملاک و معیارهای قانونی سنجیده شود. البته فکر می کنم که این کتاب هنوز به مرحله تجدیدچاپ نرسیده باشد.

وی در خصوص چاپ این کتاب گفت: اگر مطابق ضوابط قانونی محدودیتهایی که در قانون پیش بینی شده شامل حال این کتاب شود طبیعتا اقدام قانونی صورت می گیرد و اگر هم نشود هم مثل بقیه کتابها می تواند چاپ شود.

وی با تاکید بر اینکه ضوابط قانونی، حاکم بر فعالیتهای نشر کتاب است عنوان کرد : این ضوابط برای همه به صورت یکسان اجرا و رعایت می شود.

پرویز در پاسخ به این سوال که زمزمه هایی مبنی بر جمع آوری این کتاب از بازار وجود دارد خاطرنشان کرد : از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتابی که به صورت قانونی مجوز چاپ گرفته است طبیعتا قرار نیست از بازار جمع شود.

وی تصریح کرد: از سوی این وزارتخانه هیچ اقدامی مبنی بر جمع آوری این کتاب از بازار صورت نگرفته است. البته در این مورد بعضی ها سعی می کنند که قضیه را پیچیده کنند. در این کتاب هم چند جمله ای مورد مناقشه قرار گرفته و درست نیست کتابی با آن عظمت و بزرگی را تحت الشعاع چند جمله قرار بدهیم.