سرهنگ ایرج برند کام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب ، گفت: با افتتاح این محور که مرز بازرگان تا کردستان را تحت پوشش قرار می دهد عملاً کلیه پاسگاههای پلیس راه کشور توانمند به کنترل لحظه ای GPS هستند.

رئیس اداره تجهیزات فنی پلیس راه در ادامه خاطر نشان کرد: با نصب این سیستم بر روی خودروها می توان اطلاعات لحظه ای سرعت، طی مسافت، محل توقف، ساعات اضافه کار، طول و عرض جغرافیایی، مسیر تردد و جهت تردد وسیله نقلیه در طول 360 ساعت قبل را در اختیار داشته باشیم.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین خصوصیات این سیستم محفوظ ماندن اطلاعات در سرور مرکزی و نیز سیستم پاسگاه تا مدت نامحدود است و با این اقدام تحول زیادی در ثبت رفتاری ناوگان حمل و نقل مواد سوختی و ناوگان حمل مسافر ایجاد می شود.