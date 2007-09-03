شهرستان توریستی دنا مورد توجه ویژه دولت نهم است

غلامعلی حبیبی منش در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: ارائه اقدامات و عملکردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و مدیران دلسوز، تلاشگر و ارزشی دولت نهم واقعیتی ملموس و انکار ناپذیر است اما به دلیل عمق محرومیت های مانده از رژیم ستم شاهی، ضرورت دارد این شهرستان نوپا از سوی دولت عدالت محور نهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

فرماندار دنا بیان کرد: این شهرستان سر سبز، سردسیر، پرآب ، دارای رودخانه های خروشان و چشمه های جوشان آب و باغات بزرگ گردو ، سیب ، انگور ، هلو و کشتزار و شالیزارها با کوهها و مناطق پوشیده از جنگل سبز بلوط ، بنه ، افرا ، اقاقیا ، سرو، صنوبر، واقع شده در دامنه قله دنا با ارتفاع چهار هزار و 400 متر و در تمام چهار فصل سال دارای گردشگرانی از سراسر دنیا، استانهای کشور و خود استان کهگیلویه و بویراحمد است.

حبیبی منش افزود: سی سخت به عنوان نگین سبز منطقه جنوب کشور قلمداد شده و برای توسعه گردشگری و صنعت توریسم در اولویت کاری دولت عدالت محور و مسوولین عالی استان قرار گرفته است.

وی برخی از اقدامات دولت نهم در بخش گردشگری این شهرستان را احداث یک رستوران درجه یک، اعطای تسهیلات برای دو هتل دو ستاره و یک مجتمع جهانگردی در سی سخت، دو مجتمع و چهار واحد خدماتی بین راهی ، شناسایی 140 اثر و تعیین حریم 17 اثر تاریخی ، ثبت 20 اثر تاریخی جز آثار ملی و مطالعه 100 واحد کمپینگ ذکر کرد.