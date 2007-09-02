چهار تیم مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی تیمهای لرستان وگیلان ازگروه اول و تیم های خوزستان و فارس ازگروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
براساس این گزارش درمرحله نیمه نهایی این مسابقات تیم خوزستان به مصاف گیلان میرود و لرستان با فارس دیدارخواهند کرد.
دیدارهای گروه اول درشهرخرم آباد و گروه دوم در شهرملایر برگزار شد.
چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات فوتبال المپیاد ورزشی ایرانیان مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی تیمهای لرستان وگیلان ازگروه اول و تیم های خوزستان و فارس ازگروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
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