چهار تیم مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی تیم‌های لرستان وگیلان ازگروه اول و تیم‌ های خوزستان و فارس ازگروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.



براساس این گزارش درمرحله نیمه نهایی این مسابقات تیم خوزستان به مصاف گیلان می‌رود و لرستان با فارس دیدارخواهند کرد.



دیدارهای گروه اول درشهرخرم آباد و گروه دوم در شهرملایر برگزار شد.