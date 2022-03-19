توزیع ۲۵۰۰ بسته معیشتی عیدانه نوروز توسط بهزیستی کرمانشاه

صفدر مظفری راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهزیستی استان کرمانشاه به معلولان، افراد آسیب دیده اجتماعی، سالمندان، بهبود یافتگان از اعتیاد و افرادی که به کمک نیاز دارند، ارائه خدمات دارد.

وی افزود: از ۱۷۵ هزار فرد زیر پوشش بهزیستی استان کرمانشاه افرادی مستمری دریافت کرده و افرادی از حمایت مستمری محروم هستند.

معاون مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مراکز غیردولتی بهزیستی کرمانشاه تصریح کرد: برای افرادی که زیر پوشش مستمری بهزیستی استان کرمانشاه نیستند به کمک خیرین نیاز داریم.

مظفری راد گفت: در اسفند ماه ۲ هزار و ۵۰۰ بسته عیدانه با عنوان طرح سخاوت سین هشتم در بین افراد زیر پوشش بهزیستی استان کرمانشاه توزیع شده است.

وی بیان کرد: در روزهای پایانی سال ۲۰۰ بسته معیشتی در استان کرمانشاه به کمک مراکز مثبت زندگی و در شهرستان‌های استان بین افراد زیر پوشش توزیع شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مراکز غیردولتی بهزیستی کرمانشاه خاطر نشان کرد: بسته‌های معیشتی شامل چهار عدد رب، پنج عدد ماکارونی، یک کیسه برنج، روغن جامد و روغن مایع بوده و هزینه هر بسته ۵۰۰ هزار تومان است.