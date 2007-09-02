نوار پیروزی های بایرن مونیخ قطع شد/ کارلسروهه از جمع قعرنشینان جدا شد

به گزارش خبرنگارمهر، درحساسترین دیدار روزپایانی هفته چهارم رقابت های فوتبال بوندس لیگا، تیم فوتبال هامبورگ در ورزشگاه نوردن بانک آره نا میهمان قدرتمند خود تیم فوتبال بایرن مونیخ را با نتیجه یک بریک متوقف کرد.

در این دیدار، ابتدا تیم بایرن مونیخ با گل میروسلاو کلوزه که در دقیقه 70 به ثمر رسید ازمیزبان خود پیش افتاد اما در دقیقه 87 زیدان گل تساوی بخش تیم هامبورگ را به ثمر رساند تا ضمن فرار ازشکست خانگی، نوارپیروزی های متوالی شاگردان اوتمار هیتزفیلد را قطع کند.

دردیگر دیدارامشب تیم فوتبال کارلسروهه در ورزشگاه خانگی خود ویلدپارک، با تک هاینال که دردقیقه 54 به ثمر رسید، برابر اشتوتگارت به برتری دست یافت تا با کسب 6 امتیاز و6 پله صعود، رده یازدهم جدول رده بندی این مسابقات را از آن خود کند.

جدول رده بندی رقابت های فوتبال بوندسلیگا در پایان هفته چهارم به شرح زیر است :

1- بایرن مونیخ 10 امتیاز

2- بوخوم 7 امتیاز

3- آرمنیا بیله فلد 7 امتیاز

4- اینتراخت 7 امتیاز

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16- نورنبرگ 4 امتیاز

17- کوتبوس یک امتیاز

18- هانزاروستوک بدون امتیاز