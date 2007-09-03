70 تا 100 هزار مبتلا به ویروس HIV در کشور

دکتر مینو محرز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان به ایدز، آمار رسمی از 16 هزار نفر مبتلا به این بیماری در کشور، حکایت دارد.

وی همچنین افزود: عفونت HIV بر حسب میزان گزارش دهی وزارت بهداشت، بین 70 تا 100 هزار نفر مبتلا را در بر می گیرد.

محرز توضیح داد: از نظر تقسیم بندی بالینی، این تعداد مبتلا به ویروس HIV چون به مرحله آخر بیماری نرسیده اند، لذا از این افراد به عنوان مبتلایان به ویروس HIV-A نام می بریم.

عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز در خصوص روند کنترل ایدز در ایران، گفت: این روند تا اندازه ای در مبتلایان تزریقی که از سرنگ های آلوده استفاده می کنند، کند شده و آن هم به خاطر برنامه های پیشگری است که اجرا می شود اما وضعیت در انتقال بیماری از طریق روشهای دیگر، نگران کننده است.

وی افزود: مهم ترین راه انتقال عفونت HIV در دنیا، تماس های جنسی است و موارد جدید نیز غالبا زوجها هستند که این موضوع سبب افزایش جمعیت زنان و کودکان مبتلا به عفونت خواهد شد.

محرز در عین حال تصریح کرد: در سالهای قبل، ابتلا به ویروس HIV از طریق سرنگ های آلوده، بیشتر از سایر موارد شایع بود اما امروزه، الگوی ابتلا به این بیماری از سرنگ های آلوده به تماس های جنسی تغییر کرده و همین مسئله سلامت جامعه را تهدید می کند.