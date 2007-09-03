توزیع قرص خوراکی تالاسمی ها در داروخانه ها آغاز شد

دکتر سعید واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: عرضه داروی خوراکی بیماران تالاسمی که تولید داخل است، از ابتدای هفته جاری در سطح داروخانه های مجاز دولتی و دانشگاهی آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تالاسمی نیز در زمره بیماریهای خاص قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه از بیماران خاص ثبت نام صورت گرفته، این قبیل بیماران با معرفی به داروخانه ها، می توانند نسبت به تهیه داروی جدید خوراکی اقدام کنند.

دبیر انجمن داروسازان ایران ضمن تاکید بر کیفیت داروی خوراکی و مصرف آن به عنوان جایگزین داروی تزریقی دسفرال، گفت: قدر مسلم، اثر گذاری این دارو به مراتب بهتر از نوع قبلی است.

وی بدون اشاره به قیمت تعیین شده برای داروی خوراکی بیماران تالاسمی، اظهار داشت: قیمت آن پایین تر از قیمت داروی قبلی است.

دبیر انجمن داروسازان، همچنین از دسترس بودن داروهای خاص خبر داد و گفت: خوشبختانه در خصوص تامین داروهای بیماران خاص، مشکل و کمبودی وجود ندارد.