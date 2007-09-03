عملیاتی شدن اعتبار 55 میلیارد تومانی کنترل بیماری دیابت در ابهام

دکتر عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 86، اعتباری برای پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در نظر گرفته شده که می بایست تا کنون اجرایی می شد.

وی با عنوان این مطلب که از روند عملیاتی شدن اعتبار در نظر گرفته شده برای کنترل و پیشگری از بیماری دیابت، اطلاع دقیقی ندارد، افزود: بعد از تعطیلات دو هفته ای مجلس، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، بر اساس طرحی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، قسمتی از هزینه های درمانی بیماران دیابتی از محل 10 درصد افزایش قیمت نوشابه های قندی تولید داخل و 15 درصد قیمت نوشابه های قندی وارداتی، مبلغ 55 میلیارد تومان به عنوان یارانه درمان بیماران دیابتی هزینه خواهد شد.

این اعتبار، در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته اما هنوز نحوه هزینه کرد آن مشخص نشده است.