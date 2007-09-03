محرومیت برخی پرستاران تهرانی از حق نوبت کاری

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران، علاوه بر عدم برخورداری از حق مسکن، متاسفانه افزایش 35 درصدی سختی کار که همه پرستاران را شامل شده است نیز، هنوز به آنان تعلق نگرفته است.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ایران همچنین از لحاظ نشدن حق نوبت کاری در فیش حقوقی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و افزود: با گذشت 6 ماه از سال، هنوز مصوبه دو برابرشدن حق نوبت کاری پرستاران این دانشگاه اجرایی نشده است.

شریفی مقدم با اشاره به ابلاغ این مصوبه در بهمن 85 به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، تصریح کرد: این مصوبه از اول فروردین 86 ، اجرایی و در فیش حقوقی همه پرستاران لحاظ شده است.

وی در خصوص بروز چنین اختلافاتی در پرداخت حق و حقوق پرستاران، افزود: به نظر می رسد که دانشگاههای علوم پزشکی کشور به صورت جزیره ای و بی خبر از یکدیگر عمل می کنند و ثبات رویه ای در این زمینه وجود ندارد.