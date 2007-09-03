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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۷

اولین دوره مسابقات سراسری رالی بانوان کشور برگزار می شود

اولین دوره مسابقات سراسری رالی بانوان کشور برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر : رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیل رانی مازندران از برگزاری اولین دوره مسابقات رالی بانوان کشور به مسافت 250 کیلومتر از چالوس به بابلسر خبر داد.

علیرضا یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره مسابقات رالی بانوان کشور که از 14 شهریور ماه از چالوس آغاز می شود افراد پس از گذشتن از شهرهای چالوس، نوشهر، نور، محمود آباد و فریدونکنار وارد بابلسر می شوند.

وی خاطر نشان کرد: این مسابقات دو روزه با حضور 220 راننده و نقشه خوان از استان های مازندران، فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان، اصفهان، تهران،گیلان، گلستان و سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی مازندران با اشاره به اینکه برترین راننده های زن کشور در این مسابقات حضور دارند تصریح کرد: این مسابقات با همکاری شبکه سه سیما و شبکه استانی مازندران اجرا می شود.

کد مطلب 545114

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