اولین دوره مسابقات سراسری رالی بانوان کشور برگزار می شود

علیرضا یگانگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین دوره مسابقات رالی بانوان کشور که از 14 شهریور ماه از چالوس آغاز می شود افراد پس از گذشتن از شهرهای چالوس، نوشهر، نور، محمود آباد و فریدونکنار وارد بابلسر می شوند.

وی خاطر نشان کرد: این مسابقات دو روزه با حضور 220 راننده و نقشه خوان از استان های مازندران، فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان، اصفهان، تهران،گیلان، گلستان و سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی مازندران با اشاره به اینکه برترین راننده های زن کشور در این مسابقات حضور دارند تصریح کرد: این مسابقات با همکاری شبکه سه سیما و شبکه استانی مازندران اجرا می شود.

