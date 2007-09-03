ایران مایه عزت و آمریکا عامل بحران خاورمیانه است/ کنفرانس صلح بوش نتیجه ای ندارد

"علامه محمد حسین فضل الله" درگفتگوی اختصاصی با خبرگزاری "مهر" درپاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درلبنان نظر شما به عنوان مرجع تقلید مردم لبنان درباره این انتخابات چیست؟ گفت : موضع ما همان انتخاب ملت لبنان است، به طوری که رئیس جمهوری آتی مورد اطمینان همه گروه های لبنانی باشد و این درحالی که نظام در لبنان نظام پارلمانی است که نمایندگان مجلس، رئیس جمهور را انتخاب می کنند، بنابراین رئیس جمهوری آینده باید به لحاظ جایگاه و موضعگیری قوی باشد و باید ازدنباله روی از کشورهای منطقه و جهان که سیاست هایش را تعیین کنند و از وی بخواهند که طرح ها و پروژه هایشان را برخلاف منافع ملت به اجرا درآورد، به دور باشد.

مرجع تقلید شیعیان لبنان درادامه تاکید کرد: رئیس جمهوری آتی لبنان باید قادربه اداره امورملت در زمینه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی باشد و با مسائل اطراف خود ازجمله قضایای مشترک سرنوشت ساز و دیگرمسائل که وی را رئیس جمهوری همه لبنانی ها قرارمی دهد، درارتباط باشد.

این عالم برجسته لبنانی خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری لبنان باید با همه لبنانی ها همراه باشد و شرایطی را که درآن قرار دارند به آنان هشداردهد نه اینکه فقط محدود به طایفه خود باشد.

علامه فضل الله درپاسخ به این پرسش که این روزها لبنان شاهد بحران سیاسی واقتصادی است، چه پیشنهادی برای خروج از بحران کنونی دارید؟ تصریح کرد: حل بحران لبنان که وارد غارهای(تاریک) بین المللی و منطقه ای شده است، به ویژه آمریکا که همچنان ازطریق تیم سیاسی و کشورهای وابسته به خود ازجمله کشورهای عربی و اروپایی مانع حل آن می شود، بسیار سخت است.

وی خاطرنشان کرد: اوضاع لبنان وارد دایره حمایت امنیت ملی آمریکا شده است و وزیرامورخارجه این کشورنیزاعلام کرد که لبنان صحنه ای ازخاورمیانه جدید به شمارمی رود. به این ترتیب اوضاع به سوی درگیری بین المللی بین آمریکا با ایران،سوریه و گروه های مقاومت به پیش می رود و در نتیجه آمریکا فقط به این امر راضی می شود تا اوضاع به شکل پیچیده باقی بماند و بحران نیزهمچنان پابرجا باشد.

درباره گروه فتح الاسلام که بین لبنانی ها و محافل سیاسی دراین کشور دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود دارد، بعضی ها براین باورند که این گروه وابسته به بعضی کشورهای عربی است که با هدف مقابله با جنبش حزب الله لبنان تشکیل شده است و این درحالی است که خود اهل تسنن از بروز جنگ بین ارتش و عناصر این گروه بیشتر متضرر شدند، علامه فضل الله دراین باره به مهر گفت: ماهیت این گروه، اهداف، گرایشهای آن مبهم است،اما برخی ازمنابع آگاه اعلام کردند که فتح الاسلام به لحاظ ایده و افکار و اوضاع وهمچنین تحرکات امنیتی اش از گروه های( وابسته به) القاعده است. بعضی ها هم براین باورند که بعضی منافع سبب شده است تا آنان وارد این جنگ شوند.

مرجع تقلید شیعیان لبنان درادامه این مصاحبه درپاسخ به این پرسش که علت پیروزی نیروهای مقاومت اسلامی درجنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان چه بوده است، به خبرنگار "مهر" گفت: علت این پیروزی جوانان مقاوم لبنانی بودند که برخوردار از اخلاص اسلامی و روحیه بالا و تجربه فراوانی در مبارزه بودند و همچنین با اسرار دشمن آشنایی عمیقی داشتند. به این مسائل نقاط ضعف دشمن را که این جوانان می دانستند با آن چگونه مقابله کنند، باید اضافه کرد و نباید فراموش کرد که آنان به دعوت خداوند لبیک گفتند و خداوند هم آنان را یاری کرد.

وی درباره اهداف پنهان در ورای حمله رژیم صهیونیستی به لبنان گفت: هدف مشترک آمریکا و اسرائیل، ازبین بردن مقاومت اسلامی بعنوان نیروی جهادی وهمچنین ازبین بردن حزب الله به عنوان یک گروه سیاسی مخالف با استکبار جهانی وصهیونیستی و خلع سلاح آن است،زیرا این جنبش به مشکل اصلی اسرائیل و آمریکا و همپیمانان عرب آن تبدیل شده است. همپیمانان عربی که درمقابله با دشمن شکست خوردند و روند سیاست هایشان به سوی صلح با دشمن، آن هم به شکل تحقیرآمیزی است، بنابراین، این پیروزی درمقابل دشمن( اسرائیل) برای آنان(همپیمانان عرب آمریکا) خسارتی به شمار می رفت و همچنین از انتشار مقاومت به کل منطقه به طوری که منجر به سرنگونی خط سیرناامیدانه آنان شود، ترس داشتند.

ازسوی دیگر،این جنگ که با هدف ازبین بردن مقاومت به راه افتاد در واقع برای آماده کردن شرایط برای ساخت خاورمیانه جدید آمریکایی به وقوع پیوست تا (شرایط )منطقه را کاملا به نفع دشمن صهیونیستی تبدیل کنند، همانگونه که بیشترمسئولان آمریکایی به این مسئله به ویژه کاندولیزا رایس اعتراف کردند.

علامه فضل الله درپاسخ به پرسشی درباره تلاش های هدفمند برای خلع سلاح مقاومت، به ویژه دراین شرایطی که ارتش لبنان نمی تواند بدون کمک نیروهای مقاومت از مرزهای لبنان محافظت کند، گفت: بیشترکشورهای عربی و کشورهای مستکبر جهان و رژیم صهیونیستی و همچنین بعضی ازگروه های لبنانی وابسته به غرب خواستارخلع سلاح مقاومت هستند و برای محقق شدن آن تلاش می کنند، اما همه می دانند که موقعیت لبنان و جایگاه داخلی و خارجی آن اجازه چنین امری را نمی دهد.

درپاسخ به این پرسش که نظرشما درباره پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبنی بر نامگذاری سال جاری به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی چیست؟ علامه فضل الله خاطرنشان کرد: ما چنین اقدامی را ارج می نهیم و حرکت به سوی محقق شدن این هدف را براساس راهکارهای واقع گرایانه (وکاربردی وعملی) و بررسی روش هایی که ممکن است آن را به دورازشعارهای سطحی و کنفرانس های نمایشی اجرایی کند، خواستارهستیم.

وی درپاسخ به این پرسش که شما به عنوان یکی ازمراجع تقلید شیعیان جهان، چه توصیه هایی درباره گفتگوی اسلامی- اسلامی و راه های تضمینی برای منظورمتحد کردن صفوف اسلامی به دور از اختلافات مذهبی و طایفه ای دارید؟ تاکید کرد: ما از ده ها سال پیش خواستار آن شدیم تا ازطریق گفتگوی اسلامی-اسلامی به وحدت و اتحاد اسلامی برسیم و سرانجام بیانیه و پژوهشی را با این هدف که این گفتگو واقعی و(کاربردی) باشد، صادرکردیم و درنهایت هم دعوت کردیم تا گفتگوی جدی وعمیق بین شیعیان و جریان سلفی های وهابی انجام شود که این دعوت ما ازیک سو با واکنش های خوب روبرو شد و ازسوی دیگر بحث و جدل هایی را به دنبال داشت.

وی درباره جایگاه جمهوری اسلامی ایران درمنطقه وجهان گفت: ما معتقدیم که جمهوری اسلامی ایران به سبب مخالفت بااستکبار جهانی و اهتمام به امور اسلام و مسلمانان منطقه و جهان ازجایگاه قدرتمندی برخورداراست، اما ایران در راه مبارزه با استکبار جهانی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا با دشواری هایی روبرو است کشورهای مستکبری که برای خدشه دارکردن جایگاه آن و ممانعت از دستیابی این کشوربه منابع قدرت به ویژه درمسئله انرژی هسته ای مسالمت آمیز و توانایی علمی آن تلاش می کنند، اما ما براین باوریم که ایران درخط مبارزه و مقابله برای پیروزی از قدرت و ( توان لازم )برخورداراست.

علامه فضل الله درادامه این مصاحبه اختصاصی با مهر در پاسخ به این پرسش که بین طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا و حوادث عراق، لبنان، فلسطین وافغانستان چه رابطه ای وجود دارد؟ اظهارداشت: ما براین باوریم که طرح خاورمیانه بزرگ که به بهانه برقراری دموکراسی مطرح شده ؛ درواقع علت همه این اوضاع نگران کننده امنیتی، اقتصادی،سیاسی وفرهنگی منطقه خاورمیانه است وما باید همه مسلمانان دراین کشورها و دیگر کشورها مانند سومالی، سودان و سوریه را درباره طرح شوم آمریکا آگاه کنیم و هشدار بدهیم. طرح هایی که هدف آن سوء استفاده ازخاورمیانه به نفع منافع راهبردی، اقتصادی و امنیتی است.

درادامه پاسخ به این پرسش علامه فضل الله تاکید کرد: ما همچنین ملت های منطقه را به ایستادگی ضد توطئه های آمریکا دعوت می کنیم. توطئه و دسیسه هایی خرابکارانه و ویرانگری که اسلام را هدف قرار داده است.

مرجع تقلید شیعیان لبنان درباره دخالت برخی کشورهای عربی درامورعراق، افغانستان، لبنان و به ویژه حوادث کنونی فلسطین تصریح کرد: مشکل این کشورها این است که تحت سیطره کامل سیاست آمریکا قرار دارند و به این علت مسئولان آمریکایی دائما به این کشورها با هدف تحریک آنان به نفع مستکبرین سفرمی کنند که در راس این سفرها، سفربه فلسطین قراردارد. آنان درصدد هستند تا فلسطینی ها به نفع دولتی متحد شوند که ( سیاست) آن دولت، مقاومت را با هدف از بین بردن اشغالگری دنبال نمی کند. وضعیت درلبنان،عراق و افغانستان که آمریکا به نفع منافع خاص خود دراین کشورها حرکت می کند، نیز به همین صورت است.

این عالم برجسته لبنانی درادامه درپاسخ به پرسش دیگر خبرنگار خبرگزاری مهر درباره تلاش برخی کشورهای عربی و اسلامی برای برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی گفت: ما درهیچ زمینه ای برای رژیم صهیونیستی مشروعیت نمی بینیم و حتی هیچ اساس (و معیار) عربی و اسلامی هم برای مشروعیت سیاسی آن وجود ندارد، بنابراین ما هرگونه صلح، به رسمیت شناختن و مذاکره ای را رد می کنیم و بلکه خواستار خروج یهود از فلسطین هستیم.

علامه فضل الله درباره معیارهای دوگانه کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در قبال مسائل هسته ای که بر ضد برنامه هسته ای مسالمت آمیزایران فعالیت می کنند و درعین حال از زرادخانه هسته ای اسرائیل چشم پوشی می کنند، تصریح کرد: ما معتقدیم که داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز حق مشروع ایران است و کشورهای غربی ازجمله آمریکا نمی خواهند که ایران در زمینه علمی و هسته ای به قدرت برسد، اما اسرائیل یک دولت غربی است که فقط دسیسه های غرب را علیه جهان عربی و اسلامی به اجرا درمی آورد.

این عالم برجسته لبنانی درباره طرح بوش برای برگزاری کنفرانس بین المللی صلح گفت : با براین باوریم که این طرح به نتیجه مثبتی نمی رسد، بلکه وسیله و دستاویز آمریکایی اسرائیلی برای کنترل اوضاع فلسطین در زمان ازدست رفته است.

علامه محمد حسین فضل الله درباره اینکه اخیرا کاخ سفید با بعضی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی قراردادهای فروش تسلیحات امضا کرده است، و اینکه برخی محافل سیاسی براین باورند که این سلاح ها بر ضد ایران به کارگرفته می شود، این گونه اظهارنظرکرد: ما براین مسئله تاکید می کنیم که ایران دشمن بزرگ آمریکا است و همه این سلاح ها برای مقابله با ایران است، اما ما باورنداریم که فرصت واقعی برای بروز جنگ علیه ایران وجود دارد چراکه خطرهایی که آمریکا و همپیمانان آن درصورت بروز جنگ با آنها روبرو می شوند، ویرانگر خواهد بود.

این عالم و فقیه برجسته لبنانی درپایان این مصاحبه درباره حضور نظامی آمریکا درمنطقه وپیامدهای آن خاطرنشان کرد: به نظرما آمریکا عامل اصلی تنش و بحران درمنطقه است،زیرا کاخ سفید گمان می کند که رهبرجهان است همچنانکه در اظهارات بعضی از مسئولان آمریکایی به این مسئله اشاره شده است و به این ترتیب واشنگتن برای ایجاد تنش بیشتر درمنطقه با هدف دستیابی به قدرت سیاسی و تضعیف کشورهایی که مانع آن می شوند، تلاش می کند.

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مصاحبه از معصومه فروزان