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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۲۹

دانشمندان مدعی شدند؛

مغز برای انجام هر کار دو بار فکر می‌کند

مغز برای انجام هر کار دو بار فکر می‌کند

دانشمندان با تایید وجود انعکاس صداهای کوتاهی در سر اعلام کردند در مغز برای انجام هرکاری دوبار فکر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصب شناسان انستیتو علوم عصبی کالج لندن دریافته اند فرآیند تصمیم گیری های مغزی شامل دو بار فکر کردن و بررسی رفتارهای آنی است.

بر اساس کشفیات این دانشمندان، ناحیه ای در غشای مقابل-میانی مغز به هنگام فکر کردن شخص فعال شده و به عنوان مثال زمانی که شخص پیش خود فکر می کند که "من قصد ندارم در این مسیر حرکت کنم" در آخرین لحظات خود را از انجام این کار باز می دارد.

بر اساس گزارش "لب نیوز" پروفسور "پاتریک هاگارد" از انستیتو علوم عصبی کالج لندن گفت: بسیاری از مردم "صداهای کوچکی" را در مغز خود می شوند که آنها را از انجام برخی کارها باز می دارد.

به گفته وی، در پردازش های مغزی برای انجام هرکاری دو بار فکر می شود که مرتبه دوم در آخرین لحظات پیش از انجام یا عدم انجام آن است.

کد مطلب 545118

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