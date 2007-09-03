کنسرت "اکتاو شرق" در کاخ سعدآباد

"علی لهراسبی" خواننده این گروه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کنسرت گروه موسیقی "اکتاو شرق" که در واقع نخستین اجرای کنسرت عمومی در تهران را تجربه می کند15 قطعه در سبک های مختلف موسیقی پاپ در فضایی موزیکال را ارائه می کند .

وی در ادامه به قطعاتی این اجرا اشاره کرد و گفت : "پیله پرواز"، "عبورشیشه "،"دریایی ها" ، "بوی عیدی" ، "یه روز زرد پاییزی" ،"خط و نشان"،"آینه ها"،"مرثیه"،"دل بی طاقت" ،"حس غریب"،"از نبودنت می ترسم "و "کوله بار" از جمله قطعت این کنسرت هستند که تنظیم تمام قطعات به عهده "علی ثابت "بوده است.

لازم به ذکر است " زایا سلیمان" نوازنده درامز ،" حسن شریعتی " ترمبون ،،" حسن فرهانی " ترمپت، "ایمان جعفری " ساکسیفون، "مهران سراجیان "فلوت، "علی شهبازی" گیتار اسپانیش "سعید برادران " پرکاشن و " بابک ریاحی پور" نوازنده گیتارباس از جمله نوازنده های گروه موسیقی "اکتاو شرق" هستند که در این اجرا "علی لهراسبی" را همراهی می کنند.