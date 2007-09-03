156 هزار بهره بردار منابع طبیعی آموزش می بیند

احمد مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد به نسبت یک و نیم میلیون خانواره بهره بردار منابع طبیعی ناچیز است.

وی در ادامه عدم تخصیص اعتبار را مهمترین مشکل فرارو ذکر کرد و افزود: در سال جاری 20 میلیارد ریال اعتبار برای این امر پیش بینی شد که تاکنون اعتباری منظور نشده است.

مقصودی گفت: طبق تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی 20 درصد اعتبار این وزارتخانه برای ترویج منابع طبیعی در نظر گرفته می شود.

معاون ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگل ها همچنین از انعقاد 10 تا 15 تفاهم نامه همکاری با سازمان نهضت سوادآموزی، بسیج دانش آموزی، اوقاف و امور خیریه، هلال احمر و دهیاری ها خبر داد و افزود: در نظر است در تمام مراکز اوقاف بیلبورد های تبلیغی منابع طبیعی نصب شود.

وی اظهار داشت: تاکنون این گردهمائی در شش استان برگزار شد و پیش بینی می شود تا پایان ماه مبارک شعبان این گردهمائی در 18 استان کشور برگزار شود.

