۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۹

156 هزار بهره بردار منابع طبیعی آموزش می بیند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: امسال 156 هزار نفر روز بهره بردار در دوره های ترویج منابع طبیعی شرکت می کنند.

احمد مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد به نسبت یک و نیم میلیون خانواره بهره بردار منابع طبیعی ناچیز است.

وی در ادامه عدم تخصیص اعتبار را مهمترین مشکل فرارو ذکر کرد و افزود: در سال جاری 20 میلیارد ریال اعتبار برای این امر پیش بینی شد که تاکنون اعتباری منظور نشده است.

مقصودی گفت: طبق تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی 20 درصد اعتبار این وزارتخانه برای ترویج منابع طبیعی در نظر گرفته می شود.

معاون ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگل ها همچنین از انعقاد 10 تا 15 تفاهم نامه همکاری با سازمان نهضت سوادآموزی، بسیج دانش آموزی، اوقاف و امور خیریه، هلال احمر و دهیاری ها خبر داد و افزود: در نظر است در تمام مراکز اوقاف بیلبورد های تبلیغی منابع طبیعی نصب شود.

وی اظهار داشت: تاکنون این گردهمائی در شش استان برگزار شد و پیش بینی می شود تا پایان ماه مبارک شعبان این گردهمائی در 18 استان کشور برگزار شود.

