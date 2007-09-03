مرگ یک نفر از هر سه نفر به علت بیماری قلبی

دکتر محمود الله وردی، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: درگیری افراد با بیماریهای قلبی و عروقی، آسیب جدی به نیروی کار و در نتیجه اقتصاد جامعه وارد می کند.

وی با اظهار نگرانی از آمارهای جهانی که در خصوص وضعیت رو به تشدید بیماریهای قلبی و عروقی اعلام شده است، گفت: در حدود 7/16 میلیون مرگ یا به عبارتی 2/22 درصد کل مرگ و میرها در دنیا، مربوط به بیماران قلبی است.

این متخصص قلب و عروق افزود: در واقع، از هر سه نفر، یک نفر ممکن است به علت بیماریهای قلبی فوت کند که بیماریهای عروق کرونر، رایج ترین شکل بیماریهای قلبی است.

وی ادامه داد: 75 درصد افرادی که دچار حمله قلبی می شوند، ممکن است قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کنند.

الله وردی همچنین افزود: حدود 80 درصد مرگ و میرها بر اثر بیماریهای قلبی عروقی در جوامع جهان سومی و در حال توسعه رخ می دهد.

این متخصص قلب و عروق تصریح کرد: البته بیماریهای قلبی عروقی مرز نمی شناسد و در هر جامعه و جغرافیایی، اعم از مرد، زن و کودک را تهدید می کند و به نظر می رسد تا سال 2010، بیماریهای قلبی در صدر عوامل مرگ و میر باقی بماند.

الله وردی در عین حال گفت: بیماریهای قلبی، قابل پیشگیری ترین بیماریها هستند و بعضی آمارها نشان می دهد تا 80 درصد بیماریهای قلبی، با رعایت معیارهای پیشگیری قابل اجتناب است.