فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی در معارف عمومی توصیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد انگورج شامگاه یکشنبه در گردهمائی روحانیون شرکت کننده در طرح ترویج منابع طبیعی در اداره منابع طبیعی تنکابن هدف از تشکیل این گردهمائی را نصب العین قرار دادن فرمان رهبری در تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی اعلام کرد.

وی از روحانیون حاضر خواست در ترویج فرهنگ منابع طبیعی به ویژه در ماه رمضان این نهاد را یاری دهند.

مدیر کل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر بر لزوم بیان واقعیات داخل جنگل تاکید کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این گردهمائی نیز گفت: تغییر کاربری زمین در این استان بیداد می کند.

حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی موسوی بدون ذکر آمار، علت این امر را بالا نبودن قیمت زمین و سود جوئی برخی افراد اعلام کرد.

وی استفاده بیش از حد استاندارد سم، کود و تولید مواد غذائی را از دیگر مشکلات عمده مازندران برشمرد.

موسوی با اعلام اینکه بدون جنگ و مرتع نمی توان از آب و خاک محافظت کرد اظهار داشت: در صورت استفاده غیر مجاز امنیت غذائی و توسعه پایدار به مخاطره می افتد.

وی امنیت غذائی را دغدغه های حکومت ها برشمرد و افزود: بخش اعظم ایجاد امنیت غذائی در تولیدات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.