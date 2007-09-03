تجهیز بخشهای ویژه بیمارستانهای دولتی با 200 میلیون دلار اعتبار ارزی

دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر، به اختصاص 200 میلیون دلار اعتبار ارزی در بودجه سال 85 اشاره کرد و گفت: این مقدار اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا برای تجهیز بخشهای تخصصی و ویژه بیمارستانی هزینه شود.

وی ادامه داد: در واقع، وزارت بهداشت از محل این اعتبار می بایست نسبت به تجهیز بخشهای ویژه در بیمارستانهای دولتی اقدام کند که مراحل عقد قراردادها و سفارشات لازم صورت گرفته و امسال به تدریج این تجهیزات وارد کشور می شود.

معاون پارلمانی وزارت بهداشت در ارتباط با بودجه ای که امسال به این منظور به وزارت بهداشت تخصیص داده شده است، گفت: در بودجه امسال، بخشی از معادل ریالی 200 میلیون دلار اعتبار ارزی، به بودجه عمرانی دانشگاهها اضافه شد تا بتوان از این محل نسبت به رفع کمبود بیمارستانها اقدام شود.

امین لو افزود: در واقع امسال، هم اعتبار ارزی سال گذشته را داریم و هم 300 میلیارد تومان پولی که در اختیار دانشگاهها قرار گرفته تا صرف پروژه های عمرانی و تجهیز بخشهای ویژه بیمارستانی شود.