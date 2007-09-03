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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۴۲

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت مرحوم بنی‌فضل

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت مرحوم بنی‌فضل

در پی درگذشت عالم خدمتگزار مرحوم مغفور حجت‌الاسلام و‌ المسلمین حاج میرزا مرتضی بنی فضل، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تسلیت صادر فرمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام رهبر معظم انقلاب چنین آمده است: در گذشت عالم خدمتگزار مرحوم مغفور حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا مرتضی بنی فضل رحمه الله علیه را به عموم ارادتمندان آن بزرگوار به خصوص مردم غیور و مومن تبریز و نیز به خانواده مکرم و فرزندان محترم ایشان صمیمانه تسلیت می گویم.

آن عالم روشن بین از جمله اولین پیوستگان به نهضت عظیم امام راحل و از وفاداران صمیمی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بودند و خدمات علمی و اجتماعی ایشان در همه این دوران در نزد خدای متعال ماجور و مشکور است. انشاء الله.

از خداوند متعال علو درجات آن مرحوم و اجر بازماندگان را مسئلت می نمایم.
سید علی خامنه ای 11/ شهریور /1386

کد مطلب 545141

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