ایران قدرت نخست تولید نانو تایر در آسیا شد

دکتر کرابی از محققان برجسته پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تلاش 18 ماهه تیم محققان در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی کشور به بار نشست و هم اکنون ایران به عنوان تنها قدرت آسیا در عرصه طراحی و ساخت تایرهای نوین با استفاده از فناوری نانو شناخته شده است.

وی افزود: هم اکنون بالغ بر 10 کارخانه تولید تایر در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که تولیدات آنها عمدتا بر اساس فرمولاسیون شرکت هایی که تحت لیسانس آنها هستند ارایه می شود. اما ما بر آن شدیم تا در قالب پروژه تحقیقاتی بی سابقه ای، از نانو "کلی" (Nano Clay) در فرمولاسیون آمیزه های لاستیکی استفاده کنیم.

وی ادامه داد : کلی به صورت طبیعی در سایز نانو وجود دارد اما برای استفاده از فرمولاسیون آمیزه های لاستیکی باید اصلاحات شیمیایی بر روی "کلی" انجام شود تا اختلاط و آمیزه خوبی داشته باشند.

این محقق برجسته افزود: برای آنکه از فناوری نانو استفاده شود حتما باید "کلی" قابلیت "اینتر کلیت" داشته باشد که نتیجه آن به زبان ساده تر افزایش خواص فرآیند است. تحقیقات ما بر روی آج تایر متمرکز است که درحقیقت نقطه تماس تایر با سطح جاده محسوب می شود.

وی در تشریح مزایای استفاده از این فناوری نوین در تولید تایر گفت: با استفاده از فناوری نانوعلاوه بر ایجاد مقاومت در برابر سایش تایر، با کاهش چشمگیر وزن و حجم تایر نیز مواجه شده ایم که این نکته جای امیدواری زیادی داشته است. اما شاید کاهش در مصرف سوخت خودروها آن هم با توجه به سهمیه بندی بنزین یکی از مهمترین و چشمگیرترین بخش های این فناوری نوین باشد.

دکتر کرابی ادامه داد: این پروژه با حمایت های وزارت علوم همراه بوده و هم اکنون درصدد هستیم تا مقدمات استفاده از این فناوری نوین در دو کارخانه تایرسازی کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی افزود: بالغ بر 30 میلیون تومان هزینه برای این پروژه که با حضور 4 عضو هیات علمی و یک دانشجوی دوره دکتری عملی شده، صرف شده است. کل پروژه نیز در مدت 18 ماه به سرانجام رسیده است.

به گزارش مهر، این محقق تاکید کرد: فکر می کنیم استقبال از این فناوری نوین در کشور 100 درصد باشد البته مشکلاتی نیز وجود دارد که ازجمله آنها می توان به لزوم به روزرسانی و اعمال اصلاحاتی در تجهیزات کارخانجات تایرسازی کشور است تا بتوانند از این فناوری نوین نیز استفاده کنند.

کرابی خاطر نشان کرد: استفاده از این فناوری نوین فعلا برای تایرهای کوچک در نظرگرفته شده و در آینده در صنایعی همچون ساخت تایر هواپیماها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.