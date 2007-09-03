پروژه روشنایی کنار گذر خمام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان گیلان در مراسم افتتاح پروژه روشنایی کنارگذر خمام گفت: این پروژه سه هزار و 600 متر طول دارد و 225 میلیون تومان اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است.

محمدرضا نازک کار افزود: از این میزان اعتبار 75 میلیون تومان برای تامین برق این پروژه هزینه شده است.

وی هدف از اجرای پروژه را افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادف عنوان کرد .

نازک کار خاطر نشان کرد : کنار گذر خمام یکی از محورهای پرتردد و حادثه خیز استان محسوب می شود.

وی اظهارداشت: در سال های اخیر با توجه به حجم بالای ترافیک وافزایش میزان مرگ و میر و تصادفات جاده ای وزارت راه اقدامات خوبی در خصوص ایمن سازی مسیر های مواصلاتی انجام داده است.

نازک کار بیان داشت: شناسایی و رفع مناطق حادثه خیر ، نصب گاردریل، تامین روشنایی و آسفالت شانه های خاکی حادثه سازاز جمله این اقدامات است .

وی ادامه داد: 120 کیلومتر از راههای استان از مزایای روشنای نیزبرخوردار هستند.

خمام با بیش از 50 هزار نفر جمعیت در شهرستان رشت واقع شده است .