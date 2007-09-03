شماره 190 ماهنامه گل آقا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سرمقاله این شماره آمده است: در روزگاری که پاس داشتن "لبخند" به خون دل و مرارت مهیا می شود و "خدمتگزاران" مسئولیت های فرهنگی خود را فراموش کرده اند، تهیه و چاپ یک نشریه طنز به هکذا بی شباهت به شکاندن شاخ غول نیست. از همین رو و به احترام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان - ماه نزول قرآن - شماره آتی ماهنامه را منتشر نمی کنیم. در مهمانی خدا لب فرو می بندیم تا اگر مجالی فراهم آمد بعد از آن به شما بگوییم که در ادامه راه دشوار و پرمخاطره "طنز گل آقایی" که آرزویی جز نشاندن گل لبخند بر چهره هموطنان مان نداشت چگونه به اینجا رسیدیم.

ماهنامه گل آقا نشریه طنز سیاسی - اجتماعی است که از مرداد 1370 با آثار طنز نوشتاری و ترسیمی متنوعی از ایران و جهان به چاپ رسیده است. این نشریه از سال 1375 در قطع جدید و با مطالب تخصصی حوزه طنز و کاریکاتور منتشر شد و تا امروز به صورت مرتب و هر ماهه انتشار آن ادامه داشت.

در این شماره ماهنامه گل آقا مطالب و کاریکاتورهایی با عنوان: پیر ما گفت ( منوچهر احترامی ) وقایع اتفاقیه ( محمد رفیع ضیایی ) مطروح اشعار ( یاشار صلاحی ) جان کندن یک استعداد درک نشده ( علی زراندوز ) ، گفت و گو با مرتضی احمدی ، گلنا ، حسنلند ( حسن کریم زاده ، فمی کاتور ( ثنا حسین پور ) و... به چشم می خورد.

شماره 190 ماهنامه گل آقا به مدیریت پوپک صابری فومنی و سردبیری گیتی صفرزاده به قیمت 700 تومان به پیشخوان مطبوعاتی ها آمده است.