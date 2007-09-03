توسعه تعاون روستایی در راستای اشتغالزایی ضرورت امروز است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک عبدالله سهرابی شامگاه یک شنبه در دیدار با کارکنان اداره کل تعاون استان مرکزی در محل این اداره در اراک افزود: گسترش تعاون و فرهنگ تعاون در روستاها، اشتغال مولد روستایی و کیفی سازی محصولات و خدمات تولیدی روستاها را در پی دارد که باید به آن بیش از گذشته توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه متوازن در بخش های مختلف نیازمند توسعه تعاون در کشورو به خصوص در استان مرکزی است اضافه کرد: استان مرکزی یک استان صنعتی و کشاورزی است که اینها زمینه مناسبی برای توسعه تعاون در استان است.

استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره ابلاغ اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اجرایی شدن این اصل در گروی توسعه تعاون در کشور است.

وی تصریح کرد: در اجرای تبصره‪ ۶‬بودجه با موضوع مسکن‌سازی باید از توانمندی بخش تعاون به طور موثر بهره گرفته شود.

استاندار مرکزی در ادامه تاکید کرد: استان مرکزی با دو درصد جمعیت کشور تنها پنج درصد محصولات دامی و کشاورزی کشور را تامین می‌کند و باید در صنایع تبدیلی ، بسته بندی و حرف وابسته به کشاورزی از تعاون استفاده جدی شود.

سهرابی گفت: گسترش فرهنگ تعاون در روستاها به منظور ایجاد اشتغال مولد روستایی و کیفی کردن محصولات و خدمات تولیدی نیاز امروز استان است.

مدیرکل تعاون استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تقش تعاون در تحقق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی پررنگ دیده شده‌است.

محسن مظفری افزود: استانداردسازی روشها و خدمات، اجرای اتوماسیون اداری در تعاون استان طی سالهای اخیر به منظور تقویت بخش تعاون در انجام وظایف محوله صورت گرفته است.

وی گفت: صندوق تعاون استان در پنج ماهه امسال ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه قبل آن ‪ ۵۷‬درصد رشد دارد.