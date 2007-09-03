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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۰۳

800 میلیون ریال برای کودکان کمیته امداد خراسان شمالی هزینه شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون حمایت خانواده کمیته امداد امام ( ره ) خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال 800 میلیون ریال برای تغذیه کودکان زیر 6 سال این نهاد هزینه شد.

محمد حسین منادی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای این طرح بهبود تغذیه کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند ، می باشد.

 

وی ادامه داد: این کودکان توسط خانه های بهداشت هر شهرستان شناسایی و برای تشکیل پرونده به کمیته امداد معرفی می شوند تا نسبت به تغذیه آنان رسیدگی شود.

 

وی با بیان اینکه این نهاد با همکاری وزارت بهداشت برای تغذیه کودکان زیر 6 سال ماهیانه مبلغی بالغ بر 10 هزار تومان به صورت بن پرداخت می کند اظهار داشت: این سبد غذایی در قالب تخم مرغ ، گوشت ، حبوبات ، ماکارونی و برنج است که در بین کودکان توزیع می شود.

 

وی خاطر نشان کرد:  در سال گذشته بین 200 نفر از کودکان حاشیه نشین و روستایی استان سبد غذایی توزیع شد.

 

  به گفته وی: امسال تعداد کودکان مذکور نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش داشته است.

 

 

 

کد مطلب 545157

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