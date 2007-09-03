800 میلیون ریال برای کودکان کمیته امداد خراسان شمالی هزینه شد

محمد حسین منادی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از اجرای این طرح بهبود تغذیه کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند ، می باشد.

وی ادامه داد: این کودکان توسط خانه های بهداشت هر شهرستان شناسایی و برای تشکیل پرونده به کمیته امداد معرفی می شوند تا نسبت به تغذیه آنان رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه این نهاد با همکاری وزارت بهداشت برای تغذیه کودکان زیر 6 سال ماهیانه مبلغی بالغ بر 10 هزار تومان به صورت بن پرداخت می کند اظهار داشت: این سبد غذایی در قالب تخم مرغ ، گوشت ، حبوبات ، ماکارونی و برنج است که در بین کودکان توزیع می شود.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته بین 200 نفر از کودکان حاشیه نشین و روستایی استان سبد غذایی توزیع شد.