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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۲

پرونده ای بلاتکلیف؛ مراجع قضایی علت عدم صدور رای پرونده مسجد همت را اعلام کنند

پرونده ای بلاتکلیف؛ مراجع قضایی علت عدم صدور رای پرونده مسجد همت را اعلام کنند

مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: مراجع قضایی علت عدم صدور رای و کندی رسیدگی به پرونده تخریب مسجد تاریخی همت را اعلام کند.

کیانوش تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده مسجد همت افزود: متاسفانه تاکنون در مورد صدور رای نهایی عوامل تخریب کننده مسجد همت به نتیجه ای نرسیده ایم و قرار بود نیمه دوم ماه گذشته جلسه ای در این رابطه تشکیل شود که نشد.

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر پرونده مسجد همت و مسجد جامع بازار در شرایط خاصی بسر می برند که رای در مورد آنها صادر نمی شود و هیچ توضیحی نیز در این رابطه از سوی دادگاه و مراجع قضایی ارائه نشده است .

مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان تهران از بلاتکلیفی این دو پرونده خبر داد و تاکید کرد : پیگیریهای لازم از سوی ما انجام شده اما از توسط مراجع قضایی آن طور که باید جدی پیگیری نمی شود.

تکلو ادامه داد: در خصوص پرونده مسجد همت دادگاه رای صادر نمی کند و همین امر موجب بلاتکلیفی شده است.

کد مطلب 545163

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