پرونده ای بلاتکلیف؛ مراجع قضایی علت عدم صدور رای پرونده مسجد همت را اعلام کنند

کیانوش تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده مسجد همت افزود: متاسفانه تاکنون در مورد صدور رای نهایی عوامل تخریب کننده مسجد همت به نتیجه ای نرسیده ایم و قرار بود نیمه دوم ماه گذشته جلسه ای در این رابطه تشکیل شود که نشد.

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر پرونده مسجد همت و مسجد جامع بازار در شرایط خاصی بسر می برند که رای در مورد آنها صادر نمی شود و هیچ توضیحی نیز در این رابطه از سوی دادگاه و مراجع قضایی ارائه نشده است .

مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان تهران از بلاتکلیفی این دو پرونده خبر داد و تاکید کرد : پیگیریهای لازم از سوی ما انجام شده اما از توسط مراجع قضایی آن طور که باید جدی پیگیری نمی شود.

تکلو ادامه داد: در خصوص پرونده مسجد همت دادگاه رای صادر نمی کند و همین امر موجب بلاتکلیفی شده است.