برنج تراریخته ایران کشاورزی جهان را به لرزه در می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش ویژه این مقاله نویس آمده است: دانشمندان هسته ای ایران تمام توجهات را به خود جلب کرده اند اما بیولوژیست های این کشور نیز در حال برداشتن گام هایی هستند که می تواند کشاورزی دنیا را به لرزه در آورد.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران فروش تجاری نخستین برنج مهندسی ژنتیک شده تراریخته خود را در 2004 میلادی آغاز کرد. البته هیچکس انتظار ندارد که (فعلا) این برنج از ایران صادر شود چون این کشور (با توجه به کمبودهایی که دارد) به آن نیاز دارد. در ایران به این برنج اصلاح شده ژنتیکی به عنوان دستاوردی مهم نگاه می شود.



در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم" به هر حال تولید این محصول، گام تاریخی در بیوتکنولوژی (جهان) محسوب می شود. برای نخستین بار بوده که نوع بیوتکنولوژیکی برنج به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاروزی جهان به طور رسمی به مرحله تولید انبوه رسیده است.



"براشر" در ادامه مقاله خود می نویسد: این محصول ایرانی در کنار پیشرفت هایی در چین نشان از آن دارد که بیوتکنولوژی در حال گسترش در ماورای فعالیت غول های صاحب امتیاز این عرصه همچون Monsanto یا Des Moines است.

وی می افزاید: به نظر می رسد برای حامیان بیوتکنولوژی در کشاورزی که سالهاست می گویند کشاورزان در کشورهای فقیر جهان می توانند سودبرندگان اصلی برنج مهندسی شده یا تراریخته باشند، حتی اگر آن کشور "ایران" باشد.



"براشر" در ادامه به صحبت های "جوئیل کوهن" که تحولات بیوتکنولوژیکی انستیتو بین المللی سیاست های تحقیقات غذایی آمریکا در واشنگتن را دنبال می کند اشاره کرده و به نقل از وی می نویسد: این یک مشارکت بسیار مهم از سوی بخش دولتی ( ایران) در زمینه تولید محصولات کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی است.

در بخش دیگری از این گزارش که در سایت تخصصی saynotogom منتشر شده، آمده است : (دانشمندان) ایران و چین که در زمینه تجاری کردن برنج اصلاح شده ژنتیکی یا تراریخته خود نیز نزدیکی هایی با هم دارند، تحقیقات خود را به جای پیش بردن در بخش بخش خصوصی، در بخش دولتی به سرانجام می رسانند.